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«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче первого тура Лиги чемпионов

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Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020-2021, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«У гостей отличились Эммануэль Деннис (63-я минута) и Шарль де Кетеларе (90+3). На 74-й минуте мяч в свои ворота отправил голкипер "Брюгге" Итан Хорват», — отмечает агентство.

В рамках группы F Лиги чемпионов у действующего чемпиона России по футболу — санкт-петербургского клуба «Зенит» запланированы матчи с немецкой «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». Соперниками вице-чемпиона России «Локомотива» стали немецкая «Бавария», испанский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». Московский клуб выступит в группе A.

В свою очередь, «Краснодар» в первом в своей истории групповом раунде Лиги чемпионов встретится с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». Бронзовый призер Российской премьер-лиги сыграет в группе Е.

Ранее по теме: Российские клубы узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных