«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче первого тура Лиги чемпионов
«У гостей отличились Эммануэль Деннис (63-я минута) и Шарль де Кетеларе (90+3). На 74-й минуте мяч в свои ворота отправил голкипер "Брюгге" Итан Хорват», — отмечает агентство.
В рамках группы F Лиги чемпионов у действующего чемпиона России по футболу — санкт-петербургского клуба «Зенит» запланированы матчи с немецкой «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». Соперниками вице-чемпиона России «Локомотива» стали немецкая «Бавария», испанский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». Московский клуб выступит в группе A.
В свою очередь, «Краснодар» в первом в своей истории групповом раунде Лиги чемпионов встретится с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». Бронзовый призер Российской премьер-лиги сыграет в группе Е.