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Песков отверг возможность проведения Россией военной операции в Карабахе

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Москва не рассматривает других способов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, кроме политико-дипломатического, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия делала и делает все возможное для того, чтобы вывести нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что российские власти намерены и дальше «прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что России должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. Возможно, это следует сделать с помощью десантной операции российских войск в зоне конфликта в Карабахе, сообщала НСН.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории Нагорного Карабаха, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ранее по теме: Премьер Армении не верит в дипломатическое решение для Карабаха

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных