Песков отверг возможность проведения Россией военной операции в Карабахе
Москва не рассматривает других способов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, кроме политико-дипломатического, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия делала и делает все возможное для того, чтобы вывести нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что российские власти намерены и дальше «прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта».
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что России должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. Возможно, это следует сделать с помощью десантной операции российских войск в зоне конфликта в Карабахе, сообщала НСН.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории Нагорного Карабаха, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.