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Беглов перешел на удаленку после возможного контакта с заболевшими COVID – 19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный формат работы из-за возможного контакта с лицами, у которых диагностировали COVID – 19, сообщается на сайте администрации города.

«Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID – 19 оказался положительным», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что решение было принято для защиты здоровья сотрудников администрации и представителей общественности, все совещания глава города будет проводить по видеосвязи.

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге зафиксировали 56 091 случай коронавируса с начала пандемии, за последние сутки выявили 713 новых заболевших. Скончались 3602 человека.

По информации оперштаба, в России за сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 497 167. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 25 821.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных