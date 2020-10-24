Беглов перешел на удаленку после возможного контакта с заболевшими COVID – 19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный формат работы из-за возможного контакта с лицами, у которых диагностировали COVID – 19, сообщается на сайте администрации города.
«Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID – 19 оказался положительным», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что решение было принято для защиты здоровья сотрудников администрации и представителей общественности, все совещания глава города будет проводить по видеосвязи.
По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге зафиксировали 56 091 случай коронавируса с начала пандемии, за последние сутки выявили 713 новых заболевших. Скончались 3602 человека.
По информации оперштаба, в России за сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 497 167. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 25 821.