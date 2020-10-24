Названы сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом стабилизируется в России минимум через месяц, заявил инфекционист Евгений Тимаков в комментарии «РИА Новости».
«В Москве ситуация стабилизируется через неделю – две, по России – минимум через месяц стабилизация процесса», — заявил он.
Снижение уровня заболеваемости должно начаться только после Нового года, добавил он. Специалист также отметил, что обращать внимание сейчас нужно не на число заболевших, а на количество госпитализированных и на то, как справляется система здравоохранения.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в комментарии ТАСС заявил, что заболеваемость коронавирусом в России выйдет на фазу устойчивого снижения в феврале – марте 2021 г.
По информации оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 497 167. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 25 821.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом он подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».