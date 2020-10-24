Посольство США в Минске призвало своих граждан запастись едой и лекарствами
Гражданам США, которые находятся сейчас на территории Белоруссии, рекомендуется запастись едой, лекарствами и предметами первой необходимости, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов в Минске.
В дипмиссии пояснили, что в воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который ранее выдвинула белорусским властям экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, поэтому в посольстве допускают, что протестные акции могут перерасти в столкновения с силовиками.
Посольство рекомендует своим гражданам обеспечить как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций, избегать массовых мероприятий, а также всегда иметь при себе документы.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Последняя уехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».
13 октября Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября.
По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий.