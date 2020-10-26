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В Словении закрывают на карантин сразу все города

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Правительство Словении с 27 октября ограничивает въезд и выезд в населенных пунктах сразу во всех муниципалитетах страны, сообщает телеканал RTV Slovenija. 

Ограничения вступят в силу во вторник и будут предварительно действовать семь дней. Согласно распоряжению правительства, передвигаться между муниципалитетами запрещено, за исключением случаев, если там расположена работа, на которой необходимо очное присутствие, для ухода за родственниками, при транзите через территорию Словении, для доступа к иностранным посольствам и консульствам, экстренным службам, а также еще в ряде ситуаций. 

Также с 21:00 до 6:00 во всех населенных пунктах вводится комендантский час, который можно нарушить только при опасности здоровью, выполнении неотложных рабочих задач, для получения доступа к экстренным службам, при доставке еды и медикаментов. Все массовые собрания, включая свадьбы и религиозные церемонии, если в них участвует больше шести человек, запрещаются. 

Сниматься ужесточенный карантин в Словении будет постепенно, начиная с регионов, которые первыми смогут взять под контроль распространение коронавируса.

Словения объявила карантин 16 октября. Тогда во всех городах страны были запрещены собрания численностью больше десяти человек, старшеклассников перевели на дистанционное обучение, ужесточился контроль за ношением масок и перчаток. С 19 октября в стране был введен режим эпидемии длительностью в месяц, позволяющий правительству и дальше ужесточать меры. 

По данным властей страны, к понедельнику 26 октября суточный прирост числа зараженных составил 1136. Всего в Словении при чуть более 2 млн населения зафиксировано 24 080 подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии, из них 251 летальный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных