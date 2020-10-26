В Словении закрывают на карантин сразу все города

Ограничения вступят в силу во вторник и будут предварительно действовать семь дней. Согласно распоряжению правительства, передвигаться между муниципалитетами запрещено, за исключением случаев, если там расположена работа, на которой необходимо очное присутствие, для ухода за родственниками, при транзите через территорию Словении, для доступа к иностранным посольствам и консульствам, экстренным службам, а также еще в ряде ситуаций.