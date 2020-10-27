В Карабахе сменили министра обороны из-за ранения
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что сменил министра обороны республики Джалала Арутюняна из-за его ранения.
«Генерал-лейтенант Джалал Анатольевич Арутюнян освобожден от должности министра обороны — командира Армии обороны Республики Арцах <…> Решение об освобождении Джалала Арутюняна является вынужденным, обусловленным ранением, полученным на днях на боевой позиции», — говорится в сообщении президента в Facebook. Арутюнян добавил, что назначил министром обороны республики генерал-майора Микаела Арзуманяна.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.