Названа страна ЕС с самым высоким уровнем заражения коронавирусом

С начала октября ряд стран ЕС в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начал возвращаться к жесткому карантину, похожему на ограничительные меры весны. Первыми по такому пути пошли власти Ирландии. Там с 22 октября на 6 недель запрещено удаляться от дома более, чем на 5 км, ходить в гости, собираться в помещениях и на открытом воздухе.