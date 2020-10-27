Названа страна ЕС с самым высоким уровнем заражения коронавирусом
Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе, сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
Бельгия вышла на первое место по числу заболевших на 100 000 человек с показателем более 1 390. На втором месте оказалась Чехия (1 380), на третьем — Люксембург (760). В пятерку стран вошли Словения (732) и Нидерланды (694).
Лидером по смертности от коронавируса в ЕС является Чехия (12 случаев на 100 000 человек), в то время как Бельгия находится на втором месте (5,8 смертей на 100 000), а абсолютным лидером по числу подтвержденных случаев заражения — Франция (1 165 278) Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Испании (35 031).
С начала октября ряд стран ЕС в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начал возвращаться к жесткому карантину, похожему на ограничительные меры весны. Первыми по такому пути пошли власти Ирландии. Там с 22 октября на 6 недель запрещено удаляться от дома более, чем на 5 км, ходить в гости, собираться в помещениях и на открытом воздухе.
Второй страной, вернувшей полный карантин, стала Чехия. Словения, находящаяся в лидерах по распространению инфекции, закрыла въезд и выезд из всех городов и запретила перемещаться между муниципалитетами за исключением ряда случаев.