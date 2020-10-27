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Названа страна ЕС с самым высоким уровнем заражения коронавирусом

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Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе, сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Бельгия вышла на первое место по числу заболевших на 100 000 человек с показателем более 1 390. На втором месте оказалась Чехия (1 380), на третьем — Люксембург (760). В пятерку стран вошли Словения (732) и Нидерланды (694).

Лидером по смертности от коронавируса в ЕС является Чехия (12 случаев на 100 000 человек), в то время как Бельгия находится на втором месте (5,8 смертей на 100 000), а абсолютным лидером по числу подтвержденных случаев заражения — Франция (1 165 278) Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Испании (35 031). 

С начала октября ряд стран ЕС в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начал возвращаться к жесткому карантину, похожему на ограничительные меры весны. Первыми по такому пути пошли власти Ирландии. Там с 22 октября на 6 недель запрещено удаляться от дома более, чем на 5 км, ходить в гости, собираться в помещениях и на открытом воздухе. 

Второй страной, вернувшей полный карантин, стала Чехия. Словения, находящаяся в лидерах по распространению инфекции, закрыла въезд и выезд из всех городов и запретила перемещаться между муниципалитетами за исключением ряда случаев.

Ранее по теме: В Словении закрывают на карантин сразу все города

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных