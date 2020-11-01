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На улицах Минска заметили бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста

Ведомости

На улицах Минска замечены бронеавтомобили с установленными на крыше пулеметами, фото двух машин опубликовал портал Tut.by в Telegram.

По информации портала, различную спецтехнику заметили на проспекте Независимости, улице Калиновского, Партизанском проспекте, улице Первомайской, проспекте Победителей, рядом со стелой «Минск – город-герой».

Информацию о бронеавтомобилях подтверждает и «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Как отмечает Tut.by, в Минске перед очередной акцией протеста зафиксированы проблемы с интернетом, закрыты станции метро Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская. Люди уже начали собираться на проспекте Независимости и бульваре Толбухина.

В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко, и добавил, что властям «отступать некуда».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились оппозиция, страны Евросоюза и США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.

Ранее по теме: Белорусы не выполнили задачу Светланы Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных