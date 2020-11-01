На улицах Минска заметили бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста
На улицах Минска замечены бронеавтомобили с установленными на крыше пулеметами, фото двух машин опубликовал портал Tut.by в Telegram.
По информации портала, различную спецтехнику заметили на проспекте Независимости, улице Калиновского, Партизанском проспекте, улице Первомайской, проспекте Победителей, рядом со стелой «Минск – город-герой».
Информацию о бронеавтомобилях подтверждает и «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
Как отмечает Tut.by, в Минске перед очередной акцией протеста зафиксированы проблемы с интернетом, закрыты станции метро Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская. Люди уже начали собираться на проспекте Независимости и бульваре Толбухина.
В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко, и добавил, что властям «отступать некуда».
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились оппозиция, страны Евросоюза и США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.