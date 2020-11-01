На улицах Минска заметили бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились оппозиция, страны Евросоюза и США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.