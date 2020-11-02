Экс-гендиректора «ТНС энерго» арестовали по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.
«Тверским районным судом в отношении Аржанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — сказала Бондарева.
Ранее Аржанов был задержан, следствие требовало заключить его под стражу.
До этого в рамках дела о мошенничестве в «ТНС энерго» суд также арестовал до 22 декабря действующих топ-менеджеров компании — гендиректора Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. Кроме того, сообщалось об аресте Софии Афанасьевой и отправке под домашний арест Джамилы Дашиной.
Дело было возбуждено по факту хищения 5,5 млрд руб. в структуре «ТНС Энерго» — ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Расследование ведет следственный департамент МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России.