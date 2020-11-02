Экс-гендиректора «ТНС энерго» арестовали по делу о мошенничестве

До этого в рамках дела о мошенничестве в «ТНС энерго» суд также арестовал до 22 декабря действующих топ-менеджеров компании — гендиректора Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. Кроме того, сообщалось об аресте Софии Афанасьевой и отправке под домашний арест Джамилы Дашиной.