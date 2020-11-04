Италия вводит комендантский час из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, в соответствии с которым жители страны с 5 ноября не смогут выходить из дома с 22:00 до 5:00 по местному времени без веской причины, сообщает газета La Stampa со ссылкой на документ. Мера направлена на борьбу с распространением в стране коронавирусной инфекции.
Из декрета следует, что выходить из дома в обозначенный период времени можно только по работе, уважительной причине или по состоянию здоровья. Кроме того, и в другое время жителям рекомендовано воздержаться от поездок на общественном транспорте. Его наполняемость не должна превышать 50%.
До такого же уровня ограничат пропускную способность торговых центров. В праздничные и предпраздничные дни их вовсе закроют.
Школьников средних и старших классов полностью переведут на дистанционный режим обучения. Для детей младших классов введут обязательное ношение масок на уроках.
Итальянское правительство продолжит придерживаться дифференцированного режима, в соответствии с которым территория страны делится по зонам с разной степенью риска заражения коронавирусом.
По данным университета Джонса Хопкинса на 4 ноября, число заражений коронавирусом в Италии превышает 759 820. При этом за сутки вирус был обнаружен у 28 241 жителей. Антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии был установлен 31 октября — 31 756 случаев. При этом самый высокий показатель весеннего пика пандемии был зафиксирован 21 марта и составлял 6557. В целом в Италии от коронавируса умерли 39 412 человек.