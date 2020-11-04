Италия вводит комендантский час из-за коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса на 4 ноября, число заражений коронавирусом в Италии превышает 759 820. При этом за сутки вирус был обнаружен у 28 241 жителей. Антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии был установлен 31 октября — 31 756 случаев. При этом самый высокий показатель весеннего пика пандемии был зафиксирован 21 марта и составлял 6557. В целом в Италии от коронавируса умерли 39 412 человек.