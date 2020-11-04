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Италия вводит комендантский час из-за коронавируса

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, в соответствии с которым жители страны с 5 ноября не смогут выходить из дома с 22:00 до 5:00 по местному времени без веской причины, сообщает газета La Stampa со ссылкой на документ. Мера направлена на борьбу с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Из декрета следует, что выходить из дома в обозначенный период времени можно только по работе, уважительной причине или по состоянию здоровья. Кроме того, и в другое время жителям рекомендовано воздержаться от поездок на общественном транспорте. Его наполняемость не должна превышать 50%.

До такого же уровня ограничат пропускную способность торговых центров. В праздничные и предпраздничные дни их вовсе закроют. 

Школьников средних и старших классов полностью переведут на дистанционный режим обучения. Для детей младших классов введут обязательное ношение масок на уроках.

Итальянское правительство продолжит придерживаться дифференцированного режима, в соответствии с которым территория страны делится по зонам с разной степенью риска заражения коронавирусом. 

По данным университета Джонса Хопкинса на 4 ноября, число заражений коронавирусом в Италии превышает 759 820. При этом за сутки вирус был обнаружен у 28 241 жителей. Антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии был установлен 31 октября — 31 756 случаев. При этом самый высокий показатель весеннего пика пандемии был зафиксирован 21 марта и составлял 6557. В целом в Италии от коронавируса умерли 39 412 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных