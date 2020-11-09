В Санкт-Петербурге умер последний Герой Советского Союза времен ВОВ

«Выражаю самые глубокие соболезнования его родным и близким. Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу», — цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Беглова.