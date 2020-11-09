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В Санкт-Петербурге умер последний Герой Советского Союза времен ВОВ

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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Михаил Ашик, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Выражаю самые глубокие соболезнования его родным и близким. Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу», — цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Беглова.

Отмечается, что звание Героя Советского Союза было присвоено Ашику за героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта. В регионе Ашик был последним Героем Советского Союза, получившим это звание за подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны.

Ветеран после войны служил в войсках МВД в Ленинграде и работал на Кировском заводе. Кроме того, он занимался литературным трудом: писал о войне и подвиге советского народа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных