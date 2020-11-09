В Санкт-Петербурге умер последний Герой Советского Союза времен ВОВ
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Михаил Ашик, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.
«Выражаю самые глубокие соболезнования его родным и близким. Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу», — цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Беглова.
Отмечается, что звание Героя Советского Союза было присвоено Ашику за героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта. В регионе Ашик был последним Героем Советского Союза, получившим это звание за подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны.
Ветеран после войны служил в войсках МВД в Ленинграде и работал на Кировском заводе. Кроме того, он занимался литературным трудом: писал о войне и подвиге советского народа.