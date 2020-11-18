В Минтрансе предложили ограничить скорость электросамокатов

В ноябре 2019 г. Минтранс подготовил поправки в ПДД, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сегвеях. По задумке ведомства, в ПДД предлагается закрепить новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относиться роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок. Кроме того, в правилах появится новый участник дорожного движения – «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».