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В Минтрансе предложили ограничить скорость электросамокатов

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Скорость электрических самокатов и гироскутеров предлагается ограничить 20 км/ч, также предлагается ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко. 

«Предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — сказал Луговенко.

Заместитель начальника ГАИ МВД Николай Шеюхин пояснил, что ограничения скорости будут вводиться, исходя из ширины тротуаров и других факторов. Движение электросамоктов и других средств будет разрешено там, где это будет безопасно, отметил Шеюхин.

Также в проекте изменений предлагается ввести дорожные знаки для владельцев самокатов и гидроскутеров. Луговенко добавил, что пешеходы получат приоритет на тротуарах. Если человек, использующий электросамокат, будет мешать пешеходам, он должен будет перейти на шаг.

Пользователей электросамокатов, моноколес, коньков, скейтбордов и других «средств индивидуальной мобильности» за нарушение правил движения ждут штрафы до 1,5 тыс. руб., рассказал Луговенко. По словам Шеюхина, сейчас обсуждается вопрос, что считать средством индивидуальной мобильности.

В ноябре 2019 г. Минтранс подготовил поправки в ПДД, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сегвеях. По задумке ведомства, в ПДД предлагается закрепить новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относиться роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок. Кроме того, в правилах появится новый участник дорожного движения – «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».

Ранее по теме: Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных