В Минтрансе предложили ограничить скорость электросамокатов
Скорость электрических самокатов и гироскутеров предлагается ограничить 20 км/ч, также предлагается ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.
«Предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — сказал Луговенко.
Заместитель начальника ГАИ МВД Николай Шеюхин пояснил, что ограничения скорости будут вводиться, исходя из ширины тротуаров и других факторов. Движение электросамоктов и других средств будет разрешено там, где это будет безопасно, отметил Шеюхин.
Также в проекте изменений предлагается ввести дорожные знаки для владельцев самокатов и гидроскутеров. Луговенко добавил, что пешеходы получат приоритет на тротуарах. Если человек, использующий электросамокат, будет мешать пешеходам, он должен будет перейти на шаг.
Пользователей электросамокатов, моноколес, коньков, скейтбордов и других «средств индивидуальной мобильности» за нарушение правил движения ждут штрафы до 1,5 тыс. руб., рассказал Луговенко. По словам Шеюхина, сейчас обсуждается вопрос, что считать средством индивидуальной мобильности.
В ноябре 2019 г. Минтранс подготовил поправки в ПДД, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сегвеях. По задумке ведомства, в ПДД предлагается закрепить новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относиться роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок. Кроме того, в правилах появится новый участник дорожного движения – «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».