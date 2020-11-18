Мутации коронавируса выявили в 13 регионах России
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибири обнаружена новая, более заразная мутировавшая форма коронавируса.
«Все выявленные замены (в белках SARS-CoV-2. — РБК) в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — рассказал Лионозов.
В НИИ добавили, что мутации коронавируса были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Адыгее, Карачаево-Черкессии и Хакасии, Новосибирской, Свердловской и Омской областях. В целом большинство российских вирусов относится к группам родственных штаммов, которые широко распространены в Европе, уточнил эксперт.
В начале ноября Роспотребнадзор выразил опасения, что новый штамм коронавируса 20A.EU1, который был выявлен и получил широкое распространение в Европе, может начать циркулировать и в России. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.