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Мутации коронавируса выявили в 13 регионах России

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Вирусологи выявили мутации коронавируса в 13 российских регионах, однако изменения в вирусе не влияют на тяжесть заболевания, сообщил РБК со ссылкой на и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрия Лионозова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибири обнаружена новая, более заразная мутировавшая форма коронавируса. 

«Все выявленные замены (в белках SARS-CoV-2. — РБК) в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — рассказал Лионозов. 

В НИИ добавили, что мутации коронавируса были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Адыгее, Карачаево-Черкессии и Хакасии, Новосибирской, Свердловской и Омской областях. В целом большинство российских вирусов относится к группам родственных штаммов, которые широко распространены в Европе, уточнил эксперт.

В начале ноября Роспотребнадзор выразил опасения, что новый штамм коронавируса 20A.EU1, который был выявлен и получил широкое распространение в Европе, может начать циркулировать и в России. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.

Ранее по теме: Попова сообщила о новой мутации коронавируса в Сибири

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных