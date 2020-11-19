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Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за непогоды

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке после ледяного дождя, в результате которого более 90 000 человек остались без света, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС», — говорится в сообщении. Эта мера позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихии. Помимо перебоев с электроснабжением, часть домов перестала отапливаться, добавили в администрации.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что свет отключен во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Фокино, Спасске-Дальнем, Шкотовском и Надеждинском районах, без электричества остались около 120 000 жителей региона. За последние сутки в Приморье выпало 15-29 мм осадков, порывы ветра достигали 27 м в секунду.

Ранее по теме: В Приморье из-за ледяного дождя произошли перебои со светом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных