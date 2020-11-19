Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за непогоды

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что свет отключен во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Фокино, Спасске-Дальнем, Шкотовском и Надеждинском районах, без электричества остались около 120 000 жителей региона. За последние сутки в Приморье выпало 15-29 мм осадков, порывы ветра достигали 27 м в секунду.