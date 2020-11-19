Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке после ледяного дождя, в результате которого более 90 000 человек остались без света, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС», — говорится в сообщении. Эта мера позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихии. Помимо перебоев с электроснабжением, часть домов перестала отапливаться, добавили в администрации.
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что свет отключен во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Фокино, Спасске-Дальнем, Шкотовском и Надеждинском районах, без электричества остались около 120 000 жителей региона. За последние сутки в Приморье выпало 15-29 мм осадков, порывы ветра достигали 27 м в секунду.