В Госдуме разъяснили норму о «праве быть офлайн» в законопроекте об удаленке

25 ноября Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе. Согласно документу, сотрудник может работать удаленно на постоянной основе, временной или периодически. Временная удаленка может длиться не более полугода, при этом за сотрудником должно сохраниться рабочее место в офисе. Зарплата работника на удаленке не может быть уменьшена, если его рабочие задачи остаются теми же, что и при работе в офисе.