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В Госдуме разъяснили норму о «праве быть офлайн» в законопроекте об удаленке

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Право работника при удаленной работе быть офлайн сохранилось в законопроекте об удаленной работе, его указали более грамотным юридическим языком, сообщил журналистам депутат Госдумы, глава рабочей группы по доработке законопроекта Андрей Исаев. 

Ранее РБК сообщил, что авторы законопроекта убрали из документа ко второму чтению в Госдуме право работника «быть офлайн».

«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок», — пояснил Исаев (цитата по «РИА Новости»).

Депутат отметил, что из документа убрали саму формулировку «право на офлайн» — право сотрудника не быть на связи с работодателем в нерабочее время. После доработки в законопроекте осталось положение о том, что взаимодействие с сотрудником во время отдыха приравнивается к сверхурочной работе. Исаев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, первые два часа работы сверхурочно оплачиваются в полуторном размере, далее — в двойном. «Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника», — добавил Исаев. 

25 ноября Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе. Согласно документу, сотрудник может работать удаленно на постоянной основе, временной или периодически. Временная удаленка может длиться не более полугода, при этом за сотрудником должно сохраниться рабочее место в офисе. Зарплата работника на удаленке не может быть уменьшена, если его рабочие задачи остаются теми же, что и при работе в офисе. 

Ранее по теме: Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных