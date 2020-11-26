В Госдуме разъяснили норму о «праве быть офлайн» в законопроекте об удаленке
Право работника при удаленной работе быть офлайн сохранилось в законопроекте об удаленной работе, его указали более грамотным юридическим языком, сообщил журналистам депутат Госдумы, глава рабочей группы по доработке законопроекта Андрей Исаев.
«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок», — пояснил Исаев (цитата по «РИА Новости»).
Депутат отметил, что из документа убрали саму формулировку «право на офлайн» — право сотрудника не быть на связи с работодателем в нерабочее время. После доработки в законопроекте осталось положение о том, что взаимодействие с сотрудником во время отдыха приравнивается к сверхурочной работе. Исаев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, первые два часа работы сверхурочно оплачиваются в полуторном размере, далее — в двойном. «Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника», — добавил Исаев.
25 ноября Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе. Согласно документу, сотрудник может работать удаленно на постоянной основе, временной или периодически. Временная удаленка может длиться не более полугода, при этом за сотрудником должно сохраниться рабочее место в офисе. Зарплата работника на удаленке не может быть уменьшена, если его рабочие задачи остаются теми же, что и при работе в офисе.