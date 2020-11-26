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Госдума приняла закон об удаленке

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон об удаленной работе, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. 

В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме. Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части. 

Также в документе отмечается, что переход на дистанционную работу не может быть поводом для снижения зарплаты. В документе ограничивается перечень оснований для увольнения работников на удаленке: такой работник не может быть уволен за прогул. Однако трудовой договор с сотрудником на дистанционке могут расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

Помимо этого, при временном переводе сотрудника на удаленку, работодатель должен будет обеспечить его необходимым оборудованием, или же компенсировать ему расходы в соответствии с локальным актом.

«Поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда», — отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года после одобрения Совфедом и подписания президентом.

Ранее по теме: В Госдуме разъяснили норму о «праве быть офлайн» в законопроекте об удаленке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных