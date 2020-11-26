Госдума приняла закон об удаленке

Также в документе отмечается, что переход на дистанционную работу не может быть поводом для снижения зарплаты. В документе ограничивается перечень оснований для увольнения работников на удаленке: такой работник не может быть уволен за прогул. Однако трудовой договор с сотрудником на дистанционке могут расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.