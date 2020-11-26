Госдума приняла закон об удаленке
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон об удаленной работе, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме. Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части.
Также в документе отмечается, что переход на дистанционную работу не может быть поводом для снижения зарплаты. В документе ограничивается перечень оснований для увольнения работников на удаленке: такой работник не может быть уволен за прогул. Однако трудовой договор с сотрудником на дистанционке могут расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.
Помимо этого, при временном переводе сотрудника на удаленку, работодатель должен будет обеспечить его необходимым оборудованием, или же компенсировать ему расходы в соответствии с локальным актом.
«Поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда», — отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года после одобрения Совфедом и подписания президентом.