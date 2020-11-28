В России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса

По его словам, более чем в 99% случаев пациентов поражает именно штамм, появившийся на севере Италии. Тем не менее, по словам Кекуле, возбудитель коронавируса — вирус SARS-CoV-2 — впервые появился в китайском Ухане. Специалист подчеркнул, что COVID-19 незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель, мутировал и адаптировался к людям.