В России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 242 633. Умерли за день 510 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 39 068.
Вчера, 27 ноября, оперштаб сообщил о 27 543 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 7320 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6633 пациента, скончались 76 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3695), Подмосковье (+1065), Нижегородская область (+464) и Республика Карелия (+399).
За сутки в России полностью выздоровели 27 296 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 739 470 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 61,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 13 млн случаев, Индии (свыше 9,3 млн), Бразилии (более 6,2 млн) и Франции (2,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что сейчас в мире распространяется итальянский штамм коронавируса.
По его словам, более чем в 99% случаев пациентов поражает именно штамм, появившийся на севере Италии. Тем не менее, по словам Кекуле, возбудитель коронавируса — вирус SARS-CoV-2 — впервые появился в китайском Ухане. Специалист подчеркнул, что COVID-19 незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель, мутировал и адаптировался к людям.