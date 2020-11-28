Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 242 633. Умерли за день 510 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 39 068.

Вчера, 27 ноября, оперштаб сообщил о 27 543 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 7320 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6633 пациента, скончались 76 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3695), Подмосковье (+1065), Нижегородская область (+464) и Республика Карелия (+399).

За сутки в России полностью выздоровели 27 296 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 739 470 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 61,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 13 млн случаев, Индии (свыше 9,3 млн), Бразилии (более 6,2 млн) и Франции (2,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что сейчас в мире распространяется итальянский штамм коронавируса.

По его словам, более чем в 99% случаев пациентов поражает именно штамм, появившийся на севере Италии. Тем не менее, по словам Кекуле, возбудитель коронавируса — вирус SARS-CoV-2 — впервые появился в китайском Ухане. Специалист подчеркнул, что COVID-19 незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель, мутировал и адаптировался к людям.

Ранее по теме: ВОЗ не считает животных источником коронавируса в Европе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных