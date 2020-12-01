Навальный прокомментировал данные о проверке его слов на экстремизм
Основатель ФБК Алексей Навальный после информации в СМИ о проведении проверки его высказывания в передаче «Разворот» на радио «Эхо Москвы» на наличие призывов к экстремизму заявил, что ему «плевать на угрозы» и он не отказывается от своих слов. Об этом он. написал на своей странице в Instagram.
«Это экстремизм? Ну возбуждайте дело», — заявил основатель ФБК.
Навальный также добавил, что начало проверки в отношении его высказывания, сделанного семь месяцев назад, демонстрирует, что российские власти не хотят его возвращения в страну.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи проверяют слова Навального на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности. Речь идет о его высказывании в программе «Разворот».
Сейчас основатель ФБК находится в Берлине. Там он проходит лечение после резкого ухудшения состояния 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Сам Навальный и 56 стран мира утверждают, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Россия эту версию не подтвердила, так как Германия не выслала результаты обследования блогера, а наблюдавшие его с 20 по 22 августа омские врачи не нашли в анализах оппозиционера следов яда.
Навальный заявил, что после выздоровления намерен вернуться в Россию. Комментируя это, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сказал, что основатель ФБК имеет на это право, как любой другой гражданин.