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Навальный прокомментировал данные о проверке его слов на экстремизм

Ведомости

Основатель ФБК Алексей Навальный после информации в СМИ о проведении проверки его высказывания в передаче «Разворот» на радио «Эхо Москвы» на наличие призывов к экстремизму заявил, что ему «плевать на угрозы» и он не отказывается от своих слов. Об этом он. написал на своей странице в Instagram.

«Это экстремизм? Ну возбуждайте дело», — заявил основатель ФБК.

Навальный также добавил, что начало проверки в отношении его высказывания, сделанного семь месяцев назад, демонстрирует, что российские власти не хотят его возвращения в страну. 

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи проверяют слова Навального на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности. Речь идет о его высказывании в программе «Разворот».

Сейчас основатель ФБК находится в Берлине. Там он проходит лечение после резкого ухудшения состояния 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Сам Навальный и 56 стран мира утверждают, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Россия эту версию не подтвердила, так как Германия не выслала результаты обследования блогера, а наблюдавшие его с 20 по 22 августа омские врачи не нашли в анализах оппозиционера следов яда. 

Навальный заявил, что после выздоровления намерен вернуться в Россию. Комментируя это, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сказал, что основатель ФБК имеет на это право, как любой другой гражданин.

Ранее по теме: ТАСС узнал о проверке СК высказывания Навального на экстремизм

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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