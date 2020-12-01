Навальный прокомментировал данные о проверке его слов на экстремизм

Сейчас основатель ФБК находится в Берлине. Там он проходит лечение после резкого ухудшения состояния 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Сам Навальный и 56 стран мира утверждают, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Россия эту версию не подтвердила, так как Германия не выслала результаты обследования блогера, а наблюдавшие его с 20 по 22 августа омские врачи не нашли в анализах оппозиционера следов яда.