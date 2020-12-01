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Путин отметил рост численности населения Тюменской области

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Среди показателей развития Тюменской области особенно радует рост численности населения региона, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором области Александром Моором, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я посмотрел данные о развитии Тюменской области. В целом, показатели очень хорошие. Особенно меня порадовал, конечно, один из них – это рост численности постоянного населения», — сказал Путин. 

При этом, есть и вопросы проблемного характера – аварийное жилье, загрязненность водных объектов, инфекционные заболевания. «Надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного еще и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению», — подчеркнул президент.

В конце июля Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». Одна из главных целей – обеспечение устойчивого роста численности населения страны. Прежде всего за счет роста рождаемости, но также и за счет притока мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных