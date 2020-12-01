Путин отметил рост численности населения Тюменской области
Среди показателей развития Тюменской области особенно радует рост численности населения региона, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором области Александром Моором, сообщает пресс-служба Кремля.
«Я посмотрел данные о развитии Тюменской области. В целом, показатели очень хорошие. Особенно меня порадовал, конечно, один из них – это рост численности постоянного населения», — сказал Путин.
При этом, есть и вопросы проблемного характера – аварийное жилье, загрязненность водных объектов, инфекционные заболевания. «Надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного еще и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению», — подчеркнул президент.
В конце июля Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». Одна из главных целей – обеспечение устойчивого роста численности населения страны. Прежде всего за счет роста рождаемости, но также и за счет притока мигрантов.