Путин отметил рост численности населения Тюменской области

При этом, есть и вопросы проблемного характера – аварийное жилье, загрязненность водных объектов, инфекционные заболевания. «Надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного еще и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению», — подчеркнул президент.