Российские дипломаты пострадали при подрыве автомобиля в Кабуле
Сотрудники российского посольства получили легкую контузию в результате подрыва автомобиля в Кабуле (Афганистан), следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте министерства.
«1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию», — говорится в заявлении.
Объектом террористической атаки, по предварительной оценке, должен был стать пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими, который следовал перед автомобилем с дипломатами, «однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», подчеркнула Захарова.
Российский МИД потребовал от афганской стороны тщательно расследовать инцидент и обеспечить безопасность персонала российских загранучреждений.