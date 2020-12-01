Российские дипломаты пострадали при подрыве автомобиля в Кабуле

Объектом террористической атаки, по предварительной оценке, должен был стать пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими, который следовал перед автомобилем с дипломатами, «однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», подчеркнула Захарова.