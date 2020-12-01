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Российские дипломаты пострадали при подрыве автомобиля в Кабуле

Ведомости

Сотрудники российского посольства получили легкую контузию в результате подрыва автомобиля в Кабуле (Афганистан), следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте министерства.

«1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию», — говорится в заявлении.

Объектом террористической атаки, по предварительной оценке, должен был стать пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими, который следовал перед автомобилем с дипломатами, «однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», подчеркнула Захарова.

Российский МИД потребовал от афганской стороны тщательно расследовать инцидент и обеспечить безопасность персонала российских загранучреждений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных