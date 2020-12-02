Правительство установило выплаты за борьбу с коронавирусом для студентов-медиков
Правительство установило специальные социальные выплаты для студентов медицинских вузов и колледжей, которые помогают в борьбе с коронавирусом, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, студенты вузов будут получать по 10 000 руб. в месяц, студенты колледжей — по 7000 руб. В постановлении говорится, что студенты получат выплаты в ноябре и декабре 2020 года. Также правительство выделило более 1,1 млрд руб. на выплаты студентам.
Ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.
До этого Минздрав разрешил студентам медвузов начиная с третьего курса и старше вместе с бригадой скорой помощи выезжать на вызов к пациентам с коронавирусом для помощи в их «эвакуации» или для забора биоматериала на анализы.