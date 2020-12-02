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Правительство установило выплаты за борьбу с коронавирусом для студентов-медиков

Ведомости

Правительство установило специальные социальные выплаты для студентов медицинских вузов и колледжей, которые помогают в борьбе с коронавирусом, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, студенты вузов будут получать по 10 000 руб. в месяц, студенты колледжей — по 7000 руб. В постановлении говорится, что студенты получат выплаты в ноябре и декабре 2020 года. Также правительство выделило более 1,1 млрд руб. на выплаты студентам. 

Ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. 

До этого Минздрав разрешил студентам медвузов начиная с третьего курса и старше вместе с бригадой скорой помощи выезжать на вызов к пациентам с коронавирусом для помощи в их «эвакуации» или для забора биоматериала на анализы. 

Ранее по теме: Минздрав разрешил привлекать студентов медвузов к тестированию на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных