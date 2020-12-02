В Башкирии разрешили работу ресторанов в новогоднюю ночь

Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и елок в городах и селах, чтобы избежать массового скопления людей в одном месте. Кроме того, в детских садах будут разрешены новогодние утренники, но только в своих группах и без участия родителей. В Минздраве Башкирии отметили, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизируется, темпы роста заболеваемости замедляются.