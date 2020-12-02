В Башкирии разрешили работу ресторанов в новогоднюю ночь
Рестораны Башкортостана будут работать в новогоднюю ночь, сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова по итогам заседания оперативного штаба.
«Что касается ресторанов и заведений общепита, то в новогоднюю ночь они смогут работать круглосуточно, а в дни каникул – с 6:00 утра до 2:00 ночи», — говорится в сообщении. При этом они должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и рекомендации республиканского Минторговли.
Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и елок в городах и селах, чтобы избежать массового скопления людей в одном месте. Кроме того, в детских садах будут разрешены новогодние утренники, но только в своих группах и без участия родителей. В Минздраве Башкирии отметили, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизируется, темпы роста заболеваемости замедляются.
По данным оперативного штаба, в Башкирии за последние сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, 131 человек выздоровел и один скончался. Всего в регионе зарегистрировано 14 548 случаев COVID-19 и 84 летальных исхода.
Ряд российских регионов запретили работу ресторанов ночью, в том числе в новогоднюю ночь. В Москве объявили об этой мере 10 ноября, ограничение действует до 15 января. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение тем, что после 23:00 рестораны, кафе и бары работают как танцполы и караоке-клубы, повышая риски заражения коронавирусом.