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В Башкирии разрешили работу ресторанов в новогоднюю ночь

Ведомости

Рестораны Башкортостана будут работать в новогоднюю ночь, сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова по итогам заседания оперативного штаба.

«Что касается ресторанов и заведений общепита, то в новогоднюю ночь они смогут работать круглосуточно, а в дни каникул – с 6:00 утра до 2:00 ночи», — говорится в сообщении. При этом они должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и рекомендации республиканского Минторговли.

Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и елок в городах и селах, чтобы избежать массового скопления людей в одном месте. Кроме того, в детских садах будут разрешены новогодние утренники, но только в своих группах и без участия родителей. В Минздраве Башкирии отметили, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизируется, темпы роста заболеваемости замедляются.  

По данным оперативного штаба, в Башкирии за последние сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, 131 человек выздоровел и один скончался. Всего в регионе зарегистрировано 14 548 случаев COVID-19 и 84 летальных исхода.

Ряд российских регионов запретили работу ресторанов ночью, в том числе в новогоднюю ночь. В Москве объявили об этой мере 10 ноября, ограничение действует до 15 января. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение тем, что после 23:00 рестораны, кафе и бары работают как танцполы и караоке-клубы, повышая риски заражения коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных