В Татарстане арестовали «поволжского маньяка»
Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова, так называемого «поволжского маньяка», до 27 января, передает «РИА Новости».
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 27 января 2021 года», — заявили в суде. Тагиров просил о домашнем аресте.
Тагирова задержали 1 декабря в Казани. Сегодня ему было предъявлено обвинение в убийстве не менее 26 пожилых женщин в 2011-2012 гг. в 12 регионах Поволжья, Центральной России и на Урале.
«В ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений», — сообщили в Следственном комитете. Там добавили, что обвиняемый уже был дважды судим за хранение оружия и кражу.
Расследование дела продолжается, также проверяется причастность Тагирова к другим преступлениям.
В 2017 г. подозреваемым по этому делу проходил уроженец Казахстана, причастный к убийству двух женщин в Самаре, однако позже следствие не стало идентифицировать его как «поволжского маньяка». Серийный убийца, как в том же году предположили в правоохранительных органах, может быть жителем Казани и выпускником одной из школ города.