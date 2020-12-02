В Татарстане арестовали «поволжского маньяка»

В 2017 г. подозреваемым по этому делу проходил уроженец Казахстана, причастный к убийству двух женщин в Самаре, однако позже следствие не стало идентифицировать его как «поволжского маньяка». Серийный убийца, как в том же году предположили в правоохранительных органах, может быть жителем Казани и выпускником одной из школ города.