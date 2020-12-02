Вакцину «Спутник V» получили более 100 тыс. человек из групп риска

Он рассказал, что пострегистрационные исследования вакцины сегодня проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, а также обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах. По словам министра, собранные данные свидетельствуют о том, что она формирует хороший иммунитет, в том числе клеточный.