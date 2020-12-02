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Вакцину «Спутник V» получили более 100 тыс. человек из групп риска

Ведомости

Вакцину «Спутник V» против коронавируса получили более 100 тыс. человек из групп риска, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии Генассамблеи ООН.

«Пока идут клинические испытания, мы начали вакцинацию населения из групп высокого риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тыс. граждан», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он рассказал, что пострегистрационные исследования вакцины сегодня проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, а также обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах. По словам министра, собранные данные свидетельствуют о том, что она формирует хороший иммунитет, в том числе клеточный.

«Спутник V» уже поставляется во все регионы России, в ближайшее время планируется начать массовую вакцинацию, отметил министр, добавив, что ее производство планируется увеличить как в России, так и за рубежом.

Ранее «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что одна доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет стоить менее $10.

Ранее по теме: В РФПИ назвали примерную стоимость одной дозы «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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