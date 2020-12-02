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Путин заявил о росте возможностей российской системы здравоохранения

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Система здравоохранения России за последние месяцы нарастила свои возможности и продолжает это делать, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции в честь открытия нескольких медицинских центров Минобороны РФ для лечения пациентов с коронавирусом. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.

«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения, все это хорошо видят. На прошлой неделе введено в строй новое фармацевтическое производство, до этого были ещё мероприятия такого же рода», — сказал Путин.

Сегодня в России открыли четыре многофункциональных медицинских центра Минобороны для пациентов с коронавирусом. Два — в Астраханской области, остальные во Пскове и Североморске. Путин добавил, что в декабре также заработает центр в Южно-Сахалинске.

Президент отметил, что в течение 2020 г. в России построят 30 центров для пациентов с COVID-19. Они заработают в регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой. 

По данным оперштаба на 2 декабря, число зараженных коронавирусом в России составляет 475 999 пациентов. За время пандемии был выявлен 2 347 401 случай заражения. Скончались в результате заражения 41 053 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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