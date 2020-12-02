Путин заявил о росте возможностей российской системы здравоохранения
Система здравоохранения России за последние месяцы нарастила свои возможности и продолжает это делать, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции в честь открытия нескольких медицинских центров Минобороны РФ для лечения пациентов с коронавирусом. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.
«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения, все это хорошо видят. На прошлой неделе введено в строй новое фармацевтическое производство, до этого были ещё мероприятия такого же рода», — сказал Путин.
Сегодня в России открыли четыре многофункциональных медицинских центра Минобороны для пациентов с коронавирусом. Два — в Астраханской области, остальные во Пскове и Североморске. Путин добавил, что в декабре также заработает центр в Южно-Сахалинске.
Президент отметил, что в течение 2020 г. в России построят 30 центров для пациентов с COVID-19. Они заработают в регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой.
По данным оперштаба на 2 декабря, число зараженных коронавирусом в России составляет 475 999 пациентов. За время пандемии был выявлен 2 347 401 случай заражения. Скончались в результате заражения 41 053 человека.