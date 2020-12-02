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Головной офис Adidas в Москве могут оштрафовать на 300 тыс. рублей

Ведомости

Головной офис компании Adidas могут оштрафовать на 300 тыс. руб. из-за нарушения мер по профилактике коронавируса, сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале. 

Какие именно были выявлены нарушения, в сообщении не уточняется.

Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что с начала осени ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, нарушили около 17 500 организаций Москвы.

С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее по теме: В Москве назвали число нарушивших коронавирусные ограничения организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных