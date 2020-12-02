Головной офис Adidas в Москве могут оштрафовать на 300 тыс. рублей
Головной офис компании Adidas могут оштрафовать на 300 тыс. руб. из-за нарушения мер по профилактике коронавируса, сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.
Какие именно были выявлены нарушения, в сообщении не уточняется.
Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что с начала осени ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, нарушили около 17 500 организаций Москвы.
С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.