Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Плотникова

На счету Плотникова более 70 ролей в фильмах и сериалах. Одна из самых известных — доктор Борменталь из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». С 2016 г. годы артист был профессором кафедры мастерства актера ГИТИСа. ВУЗ выразил соболезнования в связи с его кончиной.