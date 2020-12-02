Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Плотникова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Плотникова, который умер сегодня на 72-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Ушёл из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», — сказано в тексте телеграммы.
Президент добавил, что память о Плотникове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег и учеников актера, а также «всех почитателей его щедрого дарования».
Борис Плотников родился 2 апреля 1949 г. в Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и Уральский государственный университет. Работал в Свердловском ТЮЗе, Московском театре Сатиры, Центральном академическом театре Советской Армии, Московском художественном театре имени А.П. Чехова, театре под руководством Олега Табакова.
На счету Плотникова более 70 ролей в фильмах и сериалах. Одна из самых известных — доктор Борменталь из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». С 2016 г. годы артист был профессором кафедры мастерства актера ГИТИСа. ВУЗ выразил соболезнования в связи с его кончиной.