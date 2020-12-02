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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Плотникова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Плотникова, который умер сегодня на 72-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Ушёл из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», — сказано в тексте телеграммы.

Президент добавил, что память о Плотникове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег и учеников актера, а также «всех почитателей его щедрого дарования».

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 г. в Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и Уральский государственный университет. Работал в Свердловском ТЮЗе, Московском театре Сатиры, Центральном академическом театре Советской Армии, Московском художественном театре имени А.П. Чехова, театре под руководством Олега Табакова.

На счету Плотникова более 70 ролей в фильмах и сериалах. Одна из самых известных — доктор Борменталь из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». С 2016 г. годы артист был профессором кафедры мастерства актера ГИТИСа. ВУЗ выразил соболезнования в связи с его кончиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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