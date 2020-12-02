Суд оштрафовал МГТУ имени Баумана за нарушение антикоронавирусных мер

Проверка в МГТУ им. Баумана началась после того, как там были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди студентов и преподавателей, сообщил Роспотребнадзор. Кроме того, ведомство получило многочисленные жалобы на несоблюдение в университете профилактических мер и отсутствие контроля за этим со стороны администрации.