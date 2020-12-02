Суд оштрафовал МГТУ имени Баумана за нарушение антикоронавирусных мер
Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 500 000 руб. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
«02.12.2020 Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ им. Н.Э.Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 000 рублей», — сказано в сообщении.
По той же статье суд оштрафовал на 300 000 руб. проректора по административной и правовой работе университета. Согласно информации на сайте вуза, эту должность занимает Владимир Стымковский.
Проверка в МГТУ им. Баумана началась после того, как там были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди студентов и преподавателей, сообщил Роспотребнадзор. Кроме того, ведомство получило многочисленные жалобы на несоблюдение в университете профилактических мер и отсутствие контроля за этим со стороны администрации.
В ходе проведенной проверки факт нарушения предписываемых требований подтвердился. Отмечается, что ректору университета Анатолию Александрову были даны предписания об устранении нарушений, «которые в установленные сроки были выполнены».
Ранее, 30 ноября, Минобрнауки в своем Telegram-канале сообщило, что все подведомственные ему учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд региональных вузов, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, переведены на дистанционное обучение. Приказ о переводе вузов в обеих столицах на удаленку ведомство выпустило 11 ноября.