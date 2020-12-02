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Суд оштрафовал МГТУ имени Баумана за нарушение антикоронавирусных мер

Ведомости

Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 500 000 руб. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. 

«02.12.2020 Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал  МГТУ им. Н.Э.Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 000 рублей», — сказано в сообщении.

По той же статье суд оштрафовал на 300 000 руб. проректора по административной и правовой работе университета. Согласно информации на сайте вуза, эту должность занимает Владимир Стымковский.

Проверка в МГТУ им. Баумана началась после того, как там были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди студентов и преподавателей, сообщил Роспотребнадзор. Кроме того, ведомство получило многочисленные жалобы на несоблюдение в университете профилактических мер и отсутствие контроля за этим со стороны администрации. 

В ходе проведенной проверки факт нарушения предписываемых требований подтвердился. Отмечается, что ректору университета Анатолию Александрову были даны предписания об устранении нарушений, «которые в установленные сроки были выполнены».

Ранее, 30 ноября, Минобрнауки в своем Telegram-канале сообщило, что все подведомственные ему учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд региональных вузов, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, переведены на дистанционное обучение. Приказ о переводе вузов в обеих столицах на удаленку ведомство выпустило 11 ноября. 

Ранее по теме: Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных