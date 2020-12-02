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Глава Минтруда заявил о сохрании прежней зарплаты сотрудника на удаленке

Ведомости

Зарплата сотрудника на дистанционной работе должна сохраняться на прежнем уровне, если объем выполняемой работы остался прежним, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться. То есть в случае, если объем выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую бы работник получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе», — сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, работодатель обязан обеспечить работника необходимым техническим оборудованием, в том числе для выхода в интернет.

«Но в случае, если работник имеет свои технические средства, то законопроектом предусмотрена возможность регулирования отношений между работником и работодателем и компенсация со стороны работодателя работнику части финансовых средств, которые будут направлены на компенсацию амортизации его технических средств», — добавил глава ведомства.

2 декабря Совет Федерации одобрил закон, регулирующий особенности труда работников на дистанционке, до этого за принятие закона проголосовала Госдума. Он вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об удаленке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных