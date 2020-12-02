Глава Минтруда заявил о сохрании прежней зарплаты сотрудника на удаленке

«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться. То есть в случае, если объем выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую бы работник получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе», — сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24».