Глава Минтруда заявил о сохрании прежней зарплаты сотрудника на удаленке
Зарплата сотрудника на дистанционной работе должна сохраняться на прежнем уровне, если объем выполняемой работы остался прежним, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться. То есть в случае, если объем выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую бы работник получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе», — сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24».
По словам министра, работодатель обязан обеспечить работника необходимым техническим оборудованием, в том числе для выхода в интернет.
«Но в случае, если работник имеет свои технические средства, то законопроектом предусмотрена возможность регулирования отношений между работником и работодателем и компенсация со стороны работодателя работнику части финансовых средств, которые будут направлены на компенсацию амортизации его технических средств», — добавил глава ведомства.
2 декабря Совет Федерации одобрил закон, регулирующий особенности труда работников на дистанционке, до этого за принятие закона проголосовала Госдума. Он вступит в силу с 1 января следующего года.