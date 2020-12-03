В Краснодарском крае микроавтобус со школьниками попал в аварию

«В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних. У них, по предварительным данным, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Также пострадали водители обоих автомобилей, они госпитализированы с переломами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой», — добавили в ведомстве