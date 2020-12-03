В Краснодарском крае микроавтобус со школьниками попал в аварию
Микроавтобус «Газель» со школьниками столкнулся с легковым автомобилем в Абинском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю. В результате аварии есть пострадавшие.
«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. "Газель" перевозила школьников с места учебы по маршруту», — сказали в пресс-службе ведомства.
В ДТП пострадали четыре человека, среди них двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
«В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних. У них, по предварительным данным, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Также пострадали водители обоих автомобилей, они госпитализированы с переломами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой», — добавили в ведомстве
Виновником аварии, по предварительным данным, является водитель микроавтобуса.
«Выезжал [автобус с детьми] с второстепенной дороги на главную и столкнулся с Nissan Almera. Организована проверка, в том числе и проверка перевозки детей автомобильным транспортом. Предварительно, виноват водитель школьного автобуса», — рассказали в прокуратуре.