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В Краснодарском крае микроавтобус со школьниками попал в аварию

Ведомости

Микроавтобус «Газель» со школьниками столкнулся с легковым автомобилем в Абинском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю. В результате аварии есть пострадавшие.

«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. "Газель" перевозила школьников с места учебы по маршруту», — сказали в пресс-службе ведомства.

В ДТП пострадали четыре человека, среди них двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних. У них, по предварительным данным, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Также пострадали водители обоих автомобилей, они госпитализированы с переломами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой», — добавили в ведомстве

Виновником аварии, по предварительным данным, является водитель микроавтобуса.

«Выезжал [автобус с детьми] с второстепенной дороги на главную и столкнулся с Nissan Almera. Организована проверка, в том числе и проверка перевозки детей автомобильным транспортом. Предварительно, виноват водитель школьного автобуса», — рассказали в прокуратуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных