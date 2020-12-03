В России могут ужесточить ответственность за отказ передать ребенка другому родителю
Минюст разработал законопроект о введении уголовной ответственности за отказ исполнить решение суда о передаче ребенка другому родителю, сообщается на сайте министерства.
«Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в статью 315 УК РФ (в части установления уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании (передаче) ребенка)»», — говорится в сообщении.
Как отмечает министерство, применяемые в ходе принудительного исполнения решения суда меры ответственности, в частности, взыскание с должников исполнительного сбора, временное ограничение на выезд из страны, а также административное наказание, являются недостаточными для добровольной передачи ребенка второму родителю, с которым суд определил проживание.
Поэтому в законопроекте предлагается установить уголовную ответственность, пояснили в ведомстве.