В России могут ужесточить ответственность за отказ передать ребенка другому родителю

Как отмечает министерство, применяемые в ходе принудительного исполнения решения суда меры ответственности, в частности, взыскание с должников исполнительного сбора, временное ограничение на выезд из страны, а также административное наказание, являются недостаточными для добровольной передачи ребенка второму родителю, с которым суд определил проживание.