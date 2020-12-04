Песков оценил критику работы чиновников словами «в семье не без урода»
Большинство российских чиновников работают честно и достойно, но «в семье не без урода», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которым, по мнению 61% россиян, чиновники работают плохо.
«Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится», — цитируют Пескова «РИА Новости». По его словам, большинство чиновников работают «очень много», честно и достойно. Но есть и те, кто работает плохо и относится к своему труду «наплевательски». Чтобы исправить негативное отношение к работе чиновников, им надо совершенствовать свою работу, отметил Песков.
По данным опроса ФОМ, 61% россиян считают, что большинство чиновников в России работают плохо, 19% – что они работают хорошо, затруднились с ответом 20% опрошенных. Большинство – 74% – уверены, что среди россиян преобладает отрицательное отношение к госслужащим, при этом 69% отметили, что быть чиновником престижно, 67% назвали такую работу трудной. Более половины – 55% – не хотели бы, чтобы их дети работали госслужащими.