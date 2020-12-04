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Песков оценил критику работы чиновников словами «в семье не без урода»

Ведомости

Большинство российских чиновников работают честно и достойно, но «в семье не без урода», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которым, по мнению 61% россиян, чиновники работают плохо.

«Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится», — цитируют Пескова «РИА Новости». По его словам, большинство чиновников работают «очень много», честно и достойно. Но есть и те, кто работает плохо и относится к своему труду «наплевательски». Чтобы исправить негативное отношение к работе чиновников, им надо совершенствовать свою работу, отметил Песков.

По данным опроса ФОМ, 61% россиян считают, что большинство чиновников в России работают плохо, 19% – что они работают хорошо, затруднились с ответом 20% опрошенных. Большинство – 74% – уверены, что среди россиян преобладает отрицательное отношение к госслужащим, при этом 69% отметили, что быть чиновником престижно, 67% назвали такую работу трудной. Более половины – 55% – не хотели бы, чтобы их дети работали госслужащими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных