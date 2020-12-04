Песков оценил критику работы чиновников словами «в семье не без урода»

«Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится», — цитируют Пескова «РИА Новости». По его словам, большинство чиновников работают «очень много», честно и достойно. Но есть и те, кто работает плохо и относится к своему труду «наплевательски». Чтобы исправить негативное отношение к работе чиновников, им надо совершенствовать свою работу, отметил Песков.