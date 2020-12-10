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Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети

Ведомости

Минкульт организовал рабочую группу по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети, которая планирует начать работу со следующей недели, сообщил 10 декабря замминистра культуры Максим Ксензов на пресс-конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации».

«Надеюсь, на следующей неделе начнем работу созданной рабочей группы по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети интернет при потреблении и использовании отечественного контента», — цитирует «РИА Новости» Ксензова. По его словам, одно из главных направлений группы будет борьба с пиратством. Он пояснил, что «это наиболее тяжелая тема для кинопроизводителей и правообладателей», поэтому Минкульт будет принимать активные меры.

Ранее в министерстве рассматривали вопрос о возможности выделения финансирования для театров на приобретение авторских прав для показа в интернете. В ноябре правительство постановило выделить министерству культуры 4,2 млрд руб. на поддержку отечественного кино.

Ранее по теме: Правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российского кино

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных