Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети
Минкульт организовал рабочую группу по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети, которая планирует начать работу со следующей недели, сообщил 10 декабря замминистра культуры Максим Ксензов на пресс-конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации».
«Надеюсь, на следующей неделе начнем работу созданной рабочей группы по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети интернет при потреблении и использовании отечественного контента», — цитирует «РИА Новости» Ксензова. По его словам, одно из главных направлений группы будет борьба с пиратством. Он пояснил, что «это наиболее тяжелая тема для кинопроизводителей и правообладателей», поэтому Минкульт будет принимать активные меры.
Ранее в министерстве рассматривали вопрос о возможности выделения финансирования для театров на приобретение авторских прав для показа в интернете. В ноябре правительство постановило выделить министерству культуры 4,2 млрд руб. на поддержку отечественного кино.