Минкультуры создало рабочую группу по защите авторских прав в сети

«Надеюсь, на следующей неделе начнем работу созданной рабочей группы по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети интернет при потреблении и использовании отечественного контента», — цитирует «РИА Новости» Ксензова. По его словам, одно из главных направлений группы будет борьба с пиратством. Он пояснил, что «это наиболее тяжелая тема для кинопроизводителей и правообладателей», поэтому Минкульт будет принимать активные меры.