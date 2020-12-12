Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

«Ушел из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова. И на сцене родного "Современника", и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актёрским темпераментом и обаянием», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.