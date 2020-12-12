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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ольге Остроумовой в связи со смертью ее супруга, актера театра и кино Валентина Гафта.

«Ушел из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова. И на сцене родного "Современника", и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актёрским темпераментом и обаянием», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент также выразил уверенность, что в сердцах родных, друзей, коллег и почитателей творчества Гафта навсегда сохранится светлая память о нем.

Валентин Гафт скончался сегодня утром на 86-м году жизни. Художественный руководитель театра «Современник», где долгое время выступал Гафт, Виктор Рыжаков рассказал ТАСС, что прощание с актером планируется на 15 декабря в театре. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Ранее по теме: Актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных