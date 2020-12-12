Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ольге Остроумовой в связи со смертью ее супруга, актера театра и кино Валентина Гафта.
«Ушел из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова. И на сцене родного "Современника", и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актёрским темпераментом и обаянием», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент также выразил уверенность, что в сердцах родных, друзей, коллег и почитателей творчества Гафта навсегда сохранится светлая память о нем.
Валентин Гафт скончался сегодня утром на 86-м году жизни. Художественный руководитель театра «Современник», где долгое время выступал Гафт, Виктор Рыжаков рассказал ТАСС, что прощание с актером планируется на 15 декабря в театре. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.