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Белоусов поручил ежедневно проверять цены на социально значимые товары

Ведомости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил обеспечить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом он, как передает ТАСС, сказал на первом заседании межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.

«На совещании детально обсудили вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице. Кроме того, даны поручения по организации ежедневного мониторинга потребительских цен на социально значимые товары», — сообщили журналистам в секретариате Белоусова.

9 декабря на совещании президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать, добавил глава государства.

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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