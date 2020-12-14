Белоусов поручил ежедневно проверять цены на социально значимые товары
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил обеспечить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом он, как передает ТАСС, сказал на первом заседании межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.
«На совещании детально обсудили вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице. Кроме того, даны поручения по организации ежедневного мониторинга потребительских цен на социально значимые товары», — сообщили журналистам в секретариате Белоусова.
9 декабря на совещании президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать, добавил глава государства.
Позднее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом.