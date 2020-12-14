Белоусов поручил ежедневно проверять цены на социально значимые товары

«На совещании детально обсудили вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице. Кроме того, даны поручения по организации ежедневного мониторинга потребительских цен на социально значимые товары», — сообщили журналистам в секретариате Белоусова.