Путин приравнял Северный флот к военному округу
Северный флот России будет выполнять задачи военного округа, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа», — говорится в документе, текст которого размещен на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу 1 января 2021 г.
С мая 2019 года командующим Северным флотом России является адмирал Александр Моисеев. Флагманом Северного флота является авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».