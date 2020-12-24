МГУ выделил 2,5 млрд рублей на поддержку сотрудников и студентов в пандемию

МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.