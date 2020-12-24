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МГУ выделил 2,5 млрд рублей на поддержку сотрудников и студентов в пандемию

Ведомости

МГУ им. М.В. Ломоносова выделил 2,5 млрд руб. на поддержку сотрудников и студентов в пандемию, заявил ректор вуза Виктор Садовничий на заседании его попечительского совета.

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«Московский университет за последнее время выделил на социальную поддержку, поощрение преподавателям, научным сотрудникам и студентам 2,5 млрд руб., и это поддержка», — сказал Садовничий в эфире телеканала «Россия 24». По словам ректора, в пандемию дополнительное время, затрачиваемое преподавателями на консультации и онлайн-занятия, теперь учитывается как учебная нагрузка.

В ноябре МГУ выделил около 30 млн руб. на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников на фоне перехода на дистанционную форму обучения из-за пандемии коронавируса. В эту сумму входят выплаты социальной стипендии учащимся по 10 тыс. руб. единовременно, а также по 20 тыс. рублей аспирантам и ординаторам факультета фундаментальной медицины, работающим в красной зоне.

Кроме того, иногородние студенты платной формы обучения, выехавшие из общежития в период с 16 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г., на который введена удаленка, освобождены от необходимости оплачивать проживание.

МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Ранее по теме: Минобрнауки отреагировало на планы студентов МГУ добиться скидки через суд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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