МГУ выделил 2,5 млрд рублей на поддержку сотрудников и студентов в пандемию
МГУ им. М.В. Ломоносова выделил 2,5 млрд руб. на поддержку сотрудников и студентов в пандемию, заявил ректор вуза Виктор Садовничий на заседании его попечительского совета.
«Московский университет за последнее время выделил на социальную поддержку, поощрение преподавателям, научным сотрудникам и студентам 2,5 млрд руб., и это поддержка», — сказал Садовничий в эфире телеканала «Россия 24». По словам ректора, в пандемию дополнительное время, затрачиваемое преподавателями на консультации и онлайн-занятия, теперь учитывается как учебная нагрузка.
В ноябре МГУ выделил около 30 млн руб. на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников на фоне перехода на дистанционную форму обучения из-за пандемии коронавируса. В эту сумму входят выплаты социальной стипендии учащимся по 10 тыс. руб. единовременно, а также по 20 тыс. рублей аспирантам и ординаторам факультета фундаментальной медицины, работающим в красной зоне.
Кроме того, иногородние студенты платной формы обучения, выехавшие из общежития в период с 16 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г., на который введена удаленка, освобождены от необходимости оплачивать проживание.
МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.