Песков оценил идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря

23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Власти почти 90% российских регионов приняли решение сделать 31 декабря выходным и призвали к этому местных работодателей. 31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Московской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях и в других. 24 декабря это сделали еще более 20 регионов, включая Москву и Подмосковье.