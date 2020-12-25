Песков оценил идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
В этом году переноса одного дня новогодних каникул на 31 декабря точно не будет, но в следующем году правительство рассмотрит такой вариант, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может», — цитирует ТАСС Пескова. — Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа». По его словам, почти 90% регионов сделали 31 декабря выходным днем. При этом многие россияне будут работать, отметил Песков.
23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Власти почти 90% российских регионов приняли решение сделать 31 декабря выходным и призвали к этому местных работодателей. 31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Московской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях и в других. 24 декабря это сделали еще более 20 регионов, включая Москву и Подмосковье.