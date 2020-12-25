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Песков оценил идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря

Ведомости

В этом году переноса одного дня новогодних каникул на 31 декабря точно не будет, но в следующем году правительство рассмотрит такой вариант, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может», — цитирует ТАСС Пескова. — Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа». По его словам, почти 90% регионов сделали 31 декабря выходным днем. При этом многие россияне будут работать, отметил Песков.

23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Власти почти 90% российских регионов приняли решение сделать 31 декабря выходным и призвали к этому местных работодателей. 31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Московской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях и в других. 24 декабря это сделали еще более 20 регионов, включая Москву и Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных