Россияне смогут выбирать вакцину от коронавируса для прививки
Жители России смогут выбирать, какой из вакцин от коронавируса прививаться, возможно, в первом квартале 2021 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — ответила Голикова на вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать препарат для вакцинации с появлением новых вакцин.
Вице-премьер отметила, что такая возможность есть уже сейчас. Небольшие партии — около 30 000 доз — второй зарегистрированной вакцины от коронавируса центра «Вектор» уже вышли в гражданский оборот. Их уже направили во многие регионы России, в том числе в Москву, Тульскую и Ростовскую области.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.