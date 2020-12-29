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Россияне смогут выбирать вакцину от коронавируса для прививки

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Жители России смогут выбирать, какой из вакцин от коронавируса прививаться, возможно, в первом квартале 2021 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — ответила Голикова на вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать препарат для вакцинации с появлением новых вакцин. 

Вице-премьер отметила, что такая возможность есть уже сейчас. Небольшие партии — около 30 000 доз — второй зарегистрированной вакцины от коронавируса центра «Вектор» уже вышли в гражданский оборот. Их уже направили во многие регионы России, в том числе в Москву, Тульскую и Ростовскую области.

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Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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