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Москвичам восстановят бесплатный проезд после прививки от коронавируса

Ведомости

Пенсионеры, студенты и люди с хроническими заболеваниями в Москве смогут снова пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте после прививки от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте», – написал Собянин. Он отметил, что их социальные карты будут автоматически разблокированы через две недели после получения второго компонента вакцины.

Мэр подчеркнул, что привитые от коронавируса люди должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, так как вакцинация снижает риск заболеть самому и заразить других.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Сегодня Собянин сообщил, что с 30 декабря сделать прививку от коронавируса в Москве смогут также работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями.

Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.

Ранее по теме: Москвичи старше 60 лет смогут записаться на прививку от коронавируса с 28 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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