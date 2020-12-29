Москвичам восстановят бесплатный проезд после прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Сегодня Собянин сообщил, что с 30 декабря сделать прививку от коронавируса в Москве смогут также работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями.