Звезда «Человека-амфибии» Владимир Коренев умер от коронавируса
Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер от коронавируса на 81-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь актера Ирину Кореневу.
«Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», – сказала она.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 г. в Севастополе. В 1957 г. поступил в ГИТИС и на последнем курсе института получил главную роль в фильме «Человек-амфибия», принесшем ему известность. Впоследствии актер сыграл более чем в 50 картинах, включая «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и «Дети Арбата».
С 1961 г. Коренев выступал на сцене Московского драматического театра им. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский). Также до 2015 г. был руководителем факультета театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий.