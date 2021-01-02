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Путин выразил соболезнования близким актера Владимира Коренева

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Коренева, умершего от коронавируса на 81-м году жизни. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева», – говорится в тексте послания.

Путин назвал Коренева «человеком яркого, многогранного дарования» и «выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства». Президент отметил как киноработы актера, так и его роли на театральной сцене.

О смерти Владимира Коренева, прославившегося благодаря фильму «Человек-амфибия», который вышел в 1961 г., сообщила ранее сегодня его дочь. Она рассказала, что накануне смерти ее отец лежал в «красной зоне» больницы с COVID-19.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 г. в Севастополе. В 1957 г. поступил в ГИТИС и на последнем курсе института получил главную роль в фильме «Человек-амфибия». Впоследствии актер сыграл более чем в 50 картинах, включая «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и «Дети Арбата». С 1961 г. Коренев выступал на сцене Московского драматического театра им. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).

Ранее по теме: Звезда «Человека-амфибии» Владимир Коренев умер от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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