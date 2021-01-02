Путин выразил соболезнования близким актера Владимира Коренева

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 г. в Севастополе. В 1957 г. поступил в ГИТИС и на последнем курсе института получил главную роль в фильме «Человек-амфибия». Впоследствии актер сыграл более чем в 50 картинах, включая «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и «Дети Арбата». С 1961 г. Коренев выступал на сцене Московского драматического театра им. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).