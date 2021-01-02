Путин выразил соболезнования близким актера Владимира Коренева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Коренева, умершего от коронавируса на 81-м году жизни. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева», – говорится в тексте послания.
Путин назвал Коренева «человеком яркого, многогранного дарования» и «выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства». Президент отметил как киноработы актера, так и его роли на театральной сцене.
О смерти Владимира Коренева, прославившегося благодаря фильму «Человек-амфибия», который вышел в 1961 г., сообщила ранее сегодня его дочь. Она рассказала, что накануне смерти ее отец лежал в «красной зоне» больницы с COVID-19.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 г. в Севастополе. В 1957 г. поступил в ГИТИС и на последнем курсе института получил главную роль в фильме «Человек-амфибия». Впоследствии актер сыграл более чем в 50 картинах, включая «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и «Дети Арбата». С 1961 г. Коренев выступал на сцене Московского драматического театра им. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).