РПЦ призвала пожилых россиян отказаться от посещения храмов на Рождество
Русская православная церковь рекомендовала пожилым гражданам остаться дома в Рождество и смотреть трансляцию богослужения в прямом эфире, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион.
«Мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужением через прямые трансляции», – сказал он.
Митрополит добавил, что РПЦ организовала для пожилых людей возможность вызвать священника на дом. Таким образом, пенсионеры смогут исповедоваться и причаститься без посещения храма.
Также собеседник телеканала прокомментировал тот факт, что в ряде церквей не обрабатывают предметы для причастия после каждого посетителя. Митрополит Иларион с сожалением отметил, что патриарх еще в марте дал соответствующие рекомендации, однако не все служители церкви их соблюдают.
По данным оперштаба на 2 января, в России за сутки число заразившихся коронавирусом граждан увеличилось на 26 301, до 3 212 637. Умерли 447 человек. Общее количество смертей достигло 58 002. В данный момент COVID-19 болеют 555 600 жителей страны.