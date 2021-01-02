РПЦ призвала пожилых россиян отказаться от посещения храмов на Рождество

Также собеседник телеканала прокомментировал тот факт, что в ряде церквей не обрабатывают предметы для причастия после каждого посетителя. Митрополит Иларион с сожалением отметил, что патриарх еще в марте дал соответствующие рекомендации, однако не все служители церкви их соблюдают.