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РПЦ призвала пожилых россиян отказаться от посещения храмов на Рождество

Ведомости

Русская православная церковь рекомендовала пожилым гражданам остаться дома в Рождество и смотреть трансляцию богослужения в прямом эфире, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион.

«Мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужением через прямые трансляции», – сказал он.

Митрополит добавил, что РПЦ организовала для пожилых людей возможность вызвать священника на дом. Таким образом, пенсионеры смогут исповедоваться и причаститься без посещения храма.

Также собеседник телеканала прокомментировал тот факт, что в ряде церквей не обрабатывают предметы для причастия после каждого посетителя. Митрополит Иларион с сожалением отметил, что патриарх еще в марте дал соответствующие рекомендации, однако не все служители церкви их соблюдают.

По данным оперштаба на 2 января, в России за сутки число заразившихся коронавирусом граждан увеличилось на 26 301, до 3 212 637. Умерли 447 человек. Общее количество смертей достигло 58 002. В данный момент COVID-19 болеют 555 600 жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных