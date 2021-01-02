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Россиянин Большунов победил в масс-старте «Тур де Ски»

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Россиянин Александр Большунов одержал победу в масс-старте на втором этапе лыжной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире, сообщает «Матч ТВ». Он преодолел дистанцию за 34 минуты 9,8 секунды.

Вторым после Большунова финишировал швейцарский спортсмен Дарио Колонья. Третьим оказался россиянин Иван Якимушкин.

В целом Большунов возглавляет общий зачет «Тур де Ски» с преимуществом в 1 минуту. Сам он в интервью телеканалу заявил, что это ничего не значит, отметив, что мужская гонка преследования 3 января будет сложной.

«Спасибо за поздравления. Завтрашняя гонка будет сложной. Одна минута преимущества пока ничего не значит. Это отыгрываемое отставание», – сказал он.

Большунов стал победителем соревнований «Тур де Ски» в прошлом году. До него россияне становились лидерами гонки дважды. В сезоне 2016/2017 первенство взял Сергей Устюгов, а в сезоне 2012/2013 – Александр Легков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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