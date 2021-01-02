Россиянин Большунов победил в масс-старте «Тур де Ски»
Россиянин Александр Большунов одержал победу в масс-старте на втором этапе лыжной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире, сообщает «Матч ТВ». Он преодолел дистанцию за 34 минуты 9,8 секунды.
Вторым после Большунова финишировал швейцарский спортсмен Дарио Колонья. Третьим оказался россиянин Иван Якимушкин.
В целом Большунов возглавляет общий зачет «Тур де Ски» с преимуществом в 1 минуту. Сам он в интервью телеканалу заявил, что это ничего не значит, отметив, что мужская гонка преследования 3 января будет сложной.
«Спасибо за поздравления. Завтрашняя гонка будет сложной. Одна минута преимущества пока ничего не значит. Это отыгрываемое отставание», – сказал он.
Большунов стал победителем соревнований «Тур де Ски» в прошлом году. До него россияне становились лидерами гонки дважды. В сезоне 2016/2017 первенство взял Сергей Устюгов, а в сезоне 2012/2013 – Александр Легков.