МВД раскрыло подробности увольнения главы ГИБДД Москвы
Бывший начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности 4 ноября прошлого года по собственному желанию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«ГУ МВД России по г. Москва официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москва полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранён от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанное по собственному желанию», – говорится в сообщении ведомства.
Дроганов занимал пост начальника столичного ГИБДД с ноября 2019 г. До этого, с ноября 2015 г., он был заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
Об уходе Дроганова с поста главы ранее сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства заявил, что временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин.