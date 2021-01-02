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Три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии

Ведомости

Три гражданина России и один гражданин Украины, ранее похищенные в Ливии, освобождены из плена и отправлены домой, сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич.

«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена», – написал он.

Малькевич отметил, что люди, о которых идет речь, были схвачены несколько недель назад. Он также выразил благодарность заместителю министра иностранных дел РФ, специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, который организовал операцию по освобождению пленников и «фактически руководил» ею.

Ранее, 10 декабря, стало известно об освобождении в Ливии российских граждан – сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. Они были задержаны в мае 2019 г. Их подозревали в попытке повлиять на выборы в стране. При этом, как пояснил тогда Малькевич, на самом деле мужчины проводили социологические опросы и изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в государстве.

Ранее по теме: В Ливии освободили задержанных в 2019 году россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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