Три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии
Три гражданина России и один гражданин Украины, ранее похищенные в Ливии, освобождены из плена и отправлены домой, сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич.
«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена», – написал он.
Малькевич отметил, что люди, о которых идет речь, были схвачены несколько недель назад. Он также выразил благодарность заместителю министра иностранных дел РФ, специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, который организовал операцию по освобождению пленников и «фактически руководил» ею.
Ранее, 10 декабря, стало известно об освобождении в Ливии российских граждан – сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. Они были задержаны в мае 2019 г. Их подозревали в попытке повлиять на выборы в стране. При этом, как пояснил тогда Малькевич, на самом деле мужчины проводили социологические опросы и изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в государстве.