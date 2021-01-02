Три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии

Ранее, 10 декабря, стало известно об освобождении в Ливии российских граждан – сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. Они были задержаны в мае 2019 г. Их подозревали в попытке повлиять на выборы в стране. При этом, как пояснил тогда Малькевич, на самом деле мужчины проводили социологические опросы и изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в государстве.