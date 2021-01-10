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МЧС сообщило о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году

Ведомости

В 2020 г. из-за пожаров в больницах в России умерло на 29 человек больше, чем в 2019 г., сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. При этом общее число пожаров в медицинских учреждениях сократилось.

«В России по итогам года на 13% сократилось число пожаров в больницах, но количество погибших увеличилось на 29 человек», — сказал представитель ведомства в беседе с ТАСС.

Подобная динамика, по словам Еникеева, объясняется заполненностью больниц и большим количеством нарушений режимного характера, например, неправильной эксплуатацией электрического оборудования и неосторожным обращением с огнем.

Директор департамента добавил, что в половине случаев причиной пожаров стал аварийный режим работы электросетей и электрооборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. Виной еще почти трети возгораний было неосторожное обращение с огнем. Поджоги вызвали пожар в 8% случаев.

В прошлом году, 9 мая, в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. 3 декабря в центре столицы произошел пожар в здании международного онкологического центра, находящегося на реконструкции. В результате погибли два человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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