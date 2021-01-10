МЧС сообщило о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году
В 2020 г. из-за пожаров в больницах в России умерло на 29 человек больше, чем в 2019 г., сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. При этом общее число пожаров в медицинских учреждениях сократилось.
«В России по итогам года на 13% сократилось число пожаров в больницах, но количество погибших увеличилось на 29 человек», — сказал представитель ведомства в беседе с ТАСС.
Подобная динамика, по словам Еникеева, объясняется заполненностью больниц и большим количеством нарушений режимного характера, например, неправильной эксплуатацией электрического оборудования и неосторожным обращением с огнем.
Директор департамента добавил, что в половине случаев причиной пожаров стал аварийный режим работы электросетей и электрооборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. Виной еще почти трети возгораний было неосторожное обращение с огнем. Поджоги вызвали пожар в 8% случаев.
В прошлом году, 9 мая, в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. 3 декабря в центре столицы произошел пожар в здании международного онкологического центра, находящегося на реконструкции. В результате погибли два человека.