МЧС сообщило о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году

В прошлом году, 9 мая, в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. 3 декабря в центре столицы произошел пожар в здании международного онкологического центра, находящегося на реконструкции. В результате погибли два человека.