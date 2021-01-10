Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

Ведомости

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай назвал отца «отвратительным пациентом», когда в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» комментировал тот факт, что они оба летом переболели COVID-19.

Отвечая на вопрос, был ли глава Белоруссии послушным пациентом, Николай ответил: «Разве президенты бывают послушными?»

«Он очень плохой пациент, отвратительный просто», — добавил молодой человек (цитата по «РИА Новостям»).

Николай рассказал, что его отец отказывался выполнять требования врачей. При этом в ответ на попытки убедить его делать, как говорят специалисты, отторжения президента к методам лечения лишь усиливалось, признался сын главы республики.

В конце июля Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус «на ногах». Николай, в свою очередь, заявил в интервью, что переболел COVID-19 в бессимптомной форме.

По данным Минздрава Белоруссии, за время пандемии коронавирусом заразился 212 201 гражданин страны. Суточный прирост составил 1833 новых случая. Умерли в результате заболевания COVID-19 1517 пациентов.

Ранее по теме: Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных