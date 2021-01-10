Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай назвал отца «отвратительным пациентом», когда в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» комментировал тот факт, что они оба летом переболели COVID-19.
Отвечая на вопрос, был ли глава Белоруссии послушным пациентом, Николай ответил: «Разве президенты бывают послушными?»
«Он очень плохой пациент, отвратительный просто», — добавил молодой человек (цитата по «РИА Новостям»).
Николай рассказал, что его отец отказывался выполнять требования врачей. При этом в ответ на попытки убедить его делать, как говорят специалисты, отторжения президента к методам лечения лишь усиливалось, признался сын главы республики.
В конце июля Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус «на ногах». Николай, в свою очередь, заявил в интервью, что переболел COVID-19 в бессимптомной форме.
По данным Минздрава Белоруссии, за время пандемии коронавирусом заразился 212 201 гражданин страны. Суточный прирост составил 1833 новых случая. Умерли в результате заболевания COVID-19 1517 пациентов.