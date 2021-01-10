Песков опроверг сведения о вакцинации Путина от коронавируса
Информация о том, что президент России Владимир Путин 5 января 2021 г. сделал прививку от коронавируса, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Ранее в Telegram-канале «Кстати» появилась информация, что Путин еще 5 января вакцинировался от коронавируса. Авторы канала отметили, что якобы для этого президент собрал экстренное совещание, где объявил о своем решении.
Ранее, в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции 17 декабря, Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для лиц определенного возраста, и до таких, как он, «пока не добрались».
27 декабря Песков сообщил, что Путин в обозримой перспективе сам расскажет о принятом решении по прививке от коронавируса. Днем позже пресс-секретарь сказал, что промедление президента с вакцинацией не оказывает влияния на доверие к отечественному препарату.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.